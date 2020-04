Le 20e triathlon de La Neuveville n’aura pas lieu cette année

Le calendrier du championnat jurassien de triathlon se retrouve amputé d'une nouvelle épreuve. Après Boncourt, Tramelan et Val-de-Ruz, les organisateurs du 20e triathlon de La Neuveville ont communiqué dimanche soir l’annulation de « leur » compétition. Aucune alternative ne sera proposée. La 20e édition, qui prévoyait notamment l’intégration d’une catégorie de 50 ans et plus ainsi qu’une épreuve de paddle, a été reportée au dimanche 11 juillet 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Les nouveautés envisagées resteront donc au programme.



A ce stade, la première étape du championnat jurassien est prévue le samedi 8 août à Asuel. Les étapes de St-Imier et La Chaux-de-Fonds agendées respectivement au 15 et 30 août doivent ensuite clôturer la saison. /comm-ygo