Deux courses pour le BCJ Challenge

Le BCJ Challenge organisera deux étapes en août prochain, après l’annulation, pour cause de coronavirus, des quatre rendez-vous prévues en mai. Une course se déroulera le mercredi 5 août à Courgenay et une autre le 12 août à Boécourt sur les mêmes parcours que l’an dernier. Chaque étape sera limitée à 300 coureurs et aucun vestiaire ne sera mis à disposition pour respecter les mesures sanitaires liées à l’épidémie de covid-19. Les inscriptions s’effectueront uniquement en ligne. Un classement général individuel, en duo mixte et en équipe sera établi au cumul des deux étapes. Jura Challenge va, par ailleurs, collaborer avec l’Association Tous solidaires 2020 pour lui reverser un montant de 2 francs par coureur.

A noter encore qu’une étape d’échauffement, sans chrono, sera mise en place le dimanche 26 juillet au Mont-de-Coeuve. La journée sera gratuite et comprendra également un petit concert surprise d’un artiste jurassien. /comm-fco