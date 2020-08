Michaël Morand le plus fort à Courgenay

Michaël Morand s’impose lors de la 1re étape du BCJ Challenge. Mercredi soir, l’athlète de Court a avalé les 7,7 kilomètres du tracé de Courgenay en 26’02. Il a devancé les Ajoulots Samuel Aferweki (+20’’) et Philippe Beuret (+53’’). Chez les dames, la victoire est revenue à Odile Spycher, de Saignelégier, en 28’39. Elle a pris le meilleur sur l’athlète de Pleigne Morgane Crausaz (+30’’) et sur la Française Yeliz Brand (+4’01). Les participants ont pris le départ de la course avec un masque de protection pour limiter les risques de contamination au coronavirus. Ils ont pu l'enlever une fois que le peloton était moins dense.

La 2e étape du BCJ Challenge aura lieu mercredi prochain à Boécourt. /mle