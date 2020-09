Le Tour du Jura en courant

Les baskets du Groupe Sportif Franches-Montagnes vont chauffer ce week-end. Une cinquantaine de ses membres va tenter de boucler le Tour du Jura en empruntant les plus beaux chemins pédestres de la région. Ces sportifs amateurs vont se relayer sur les 239 km du tracé. Ils courront toujours en groupe pour essayer de venir à bout des près de 9'000 m de dénivelé positif du parcours. Le départ de ce défi est fixé samedi matin à 5h. Les coureurs s’élanceront du Noirmont direction Les Bois, Mont-Soleil, Tramelan puis la Tour de Moron. De là, ils mettront le cap sur Moutier pour rejoindre le Val Terbi via le Raimeux. Ils prendront ensuite la direction de l’Ajoie par Ederswiler et Lucelle. Après avoir transité par Roche d’Or, Montvoie et Ocourt, ils grimperont dans les Franches-Montagnes pour rejoindre le Noirmont dimanche en fin de journée.