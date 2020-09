Les Mérites sportifs 2020 à la trappe

Il n’y aura pas de Mérites sportifs jurassiens en début d’année prochaine. La cérémonie devant honorer les athlètes et les équipes pour leurs performances au cours de l’année 2020 est annulée. La commission consultative du sport a dévoilé sa décision ce jeudi. Elle estime « que la saison annulée ou tronquée selon les sports ne permet pas de mettre en avant » un sportif plutôt qu’un autre. Elle souligne aussi que « le manque de compétitions et de résultats sportifs ne permet pas de garantir l’équité entre les athlètes et les équipes ». /comm-msc