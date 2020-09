Les fidèles au rendez-vous du Tour du Val Terbi

Les habitués au podium ont repris leurs bonnes (vieilles) habitudes ce samedi à Montsevelier. Jérémy Hunt et Morgane Crausaz se sont adjugés la 45e édition du Tour du Val Terbi. L’Ajoulot a été le 1er à couper la ligne d’arrivée au terme d’un parcours long de 10,3km pour 250m de dénivelé positif. Son temps : 33’07’’. Ses deux poursuivants, le Neuchâtelois Jonathan Raya et l’Imérien Demian Schaedler, ont concédé respectivement 1’10’’ et 1’15’’. Chez les dames, c’est l’inévitable Morgane Crausaz qui s’est imposée avec un chrono de 39'18''. La Vadaise a repoussé la Delémontaine Zohra Ben Youssef à 3’27’’ et l’Ajoulote Maryline Vuillaume-Mergy de 3’46’’.

A noter qu’une centaine de coureurs ont pris le départ du grand parcours. Au total, plus de 220 sportifs ont pris part à la manifestation, qui comprenait une catégorie handbike et des courses pour enfants. /ygo