L’or pour la FSG Alle et la FSG Bassecourt

Quentin Juillard, Alain Thummel, Rémi Gerber et Nathan Gyger ont été les meilleurs samedi à la Blancherie à Delémont. L’équipe de la FSG Alle a pris la première place du 4x100m des Championnats jurassiens et neuchâtelois de relais. Ils ont fait le tour de l’anneau en 43’’01, ce qui leur a permis de devancer le relais de la FSG Bassecourt de 2’’ et l’autre équipe de la FSG Alle de plus de 4’’.

Chez les dames, ce sont celles de la FSG Bassecourt qui ont pris les devants. Lolita Ortega, Fanette Humair, Léane Parrat et Julie Lachat ont été les plus rapides en franchissant la ligne d'arrivée avec un temps de 49’’11. Elles ont ainsi pris plus d’1’’ d’avance sur les deux relais de la FSG Alle.

Tous les résultats de cette journée sont à retrouver ici./lge