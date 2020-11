Katherine Choong sans pression aux Championnats d’Europe

Son grand amour, c’est la falaise. Et ça le restera. Mais cela n’entame pas l’enthousiasme de Katherine Choong à l’heure d’aller défendre les couleurs de la Suisse aux championnats d'Europe d'escalade sportive en Russie (21-28 novembre) où les épreuves se déroulent en salle. La grimpeuse de Berlincourt, qui s'envolera lundi pour Moscou, s'est surtout consacrée aux parois rocheuses ces dernières années, se distinguant notamment comme la première femme suisse à dompter une voie de difficulté 9a. Ce qui l'attend à Moscou s’apparente à un tout autre monde. « Avant, c’était un peu plus proche mais le style des voies en compétition a beaucoup changé. C’est quelque chose de plus spectaculaire avec des mouvements dynamiques et de coordination, ce qui s’éloigne de la falaise. En plus, le temps est toujours diminué pour que ce soit plus intéressant pour le spectateur. Et le chrono, ça a toujours été problématique pour moi qui grimpe toujours avec une montre car j’arrive parfois à la limite du temps », sourit l’athlète jurassienne qui n’a appris sa sélection qu’au début du mois, assez tardivement.