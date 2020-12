Quentin Juillard et Yann Moulinier loin des meilleurs

Quentin Juillard et Yann Moulinier en bas du classement. Le pousseur ajoulot et le pilote chaux-de-fonnier se sont classés 10e sur 12 samedi en Coupe d’Europe de bobsleigh à deux à Sigulda. Ils ont échoué à 1’’37 des vainqueurs, les Lettons Kaufmanis Davis et Lindenblats Krists. Les deux bobeurs suisses pointaient au 3e rang après la première manche, à seulement 00’’30, avant de rétrograder lors du second parcours.

Quentin Juillard n’a pas pris part à la course de dimanche en Lettonie. Poussé par Julien Matthys, Yann Moulinier a à nouveau pris le 10e rang, à 1’’21 des Russes Maxim Andrianov et Maxim Belugin. /emu