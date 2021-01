Quentin Juillard dans le top 10 en Allemagne

Quentin Juillard se fait une place parmi les dix meilleurs pousseurs européens. L’Ajoulot et le pilote chaux-de-fonnier Yann Moulinier ont terminé 10es et 9es des deux manches de Coupe d’Europe de bobsleigh à deux à Altenberg en Allemange. Jeudi et vendredi, ils ont accusé un retard d’un peu plus de 2’’ sur le duo vainqueur, les Allemands Hans Peter Hannighofer et Christian Roeder.

Samedi, lors de l’épreuve de bobsleigh à quatre, Quentin Juillard et le pilote Yann Moulinier ont été accompagnés par les pousseurs Julien Matthys et Mathieu Hersperger. Le quatuor a fini 9e, à 2’’60 des vainqueurs, les Canadiens Christopher Spring, Mark Mlakar, Shaq Murray-Lawrence et Mike Evelyn. /tri