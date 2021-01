Trois top 10 à Innsbruck

Quentin Juillard se fixe dans le top 10 continental du bobsleigh. Le pousseur ajoulot et son pilote chaux-de-fonnier Yann Moulinier ont pris le 10e rang de l’épreuve de bob à deux d’Innsbruck mercredi en Autriche. Ils ont concédé 1’’01 à l’équipage vainqueur. Les deux hommes ont remis ça jeudi et vendredi en bob à quatre. Accompagnés de Julien Matthys et Mathieu Hersperger, ils ont terminé à la 9e place jeudi et en 10e position ce vendredi. Ils ont été relégués à respectivement 1’’52 et 1’’69 de la victoire. /msc