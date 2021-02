Les réjouissances de fin de saison tournent court pour les patineuses et patineurs ajoulots. La Coupe d’Ajoie prévue les 3 et 4 avril, et le gala de fin de saison programmé le 25 avril n’auront pas lieu. Le Club des Patineurs d’Ajoie l’a annoncé ce jeudi. Dans son communiqué, l’organisation sportive explique cette décision par la situation sanitaire actuelle et l’incertitude quant à de possibles levées de restrictions. /comm-nmy