Le championnat jurassien d’agrès individuel à nouveau annulé

Le championnat jurassien d’agrès individuel n’aura pas lieu en 2021. Les organisateurs l’ont annoncé vendredi soir dans un communiqué. La compétition qui réunit entre 500 et 600 gymnastes aurait dû avoir lieu les 1er et 2 mai à Delémont. C’est l’une des plus importantes manifestations au calendrier de l’association cantonale jurassienne de gymnastique (ACJG). La situation sanitaire actuelle ne permet pas d’avoir la visibilité nécessaire, selon le comité, et trop peu de gymnastes ont accès à des salles en ce moment. Le comité d’organisation et la commission agrès ont décidé de renoncer à la compétition pour des raisons organisationnelles et de sécurité. /comm-tna