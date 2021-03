Les Courses du Mont-Terrible reportées en octobre

Les Courses du Mont-Terrible changent de saison. Les organisateurs ont annoncé vendredi que l’événement était reporté au 30-31 octobre à Fontenais. Les courses à pied ne pourront pas se tenir les 17-18 avril comme prévu, en raison des restrictions sanitaires en vigueur en Suisse sur le front de la lutte contre le Covid-19 : « En fait, nos derniers espoirs ont déjà été douchés par le Conseil fédéral il y a une semaine. En effet, après avoir consulté les services du canton du Jura, il s’avère que nous ne sommes pas considérés comme une manifestation, mais comme une compétition sportive, et aucun relâchement n’était au programme pour ce genre d’événement. L’option qui consistait à faire des courses minimalistes, par groupe de 15 coureurs, sans vestiaires, sans douches et sans cantine, n’était déjà plus réalisable », nous a expliqué Pierre-Alain Vallat, le président des Courses du Mont-Terrible.

Les dossards des quelque 1'000 personnes inscrites à l’édition 2021 seront automatiquement reconduits pour les 30-31 octobre. Un report pour 2022, où les dates des 9-10 avril ont déjà été arrêtées, ou un remboursement sont aussi possibles. /emu