Vicques-Rétemberg range les baskets

Devenue une étape incontournable du Trophée jurassien, la course Vicques-Rétemberg n’aura plus lieu. Le comité d’organisation a décidé de cesser ses activités après 15 éditions. Si la pandémie et l’annulation de l’édition 2020 n’ont rien arrangé, plusieurs figures de l’organisation ont également déménagé, ce qui a précipité le crépuscule de la manifestation. « Chaque fin juin, ce sont souvent près de trois cents marcheurs et coureurs qui rejoignaient le Chalet des amis de la Nature depuis Vicques. Manifestation totalement caritative, Vicques-Rétemberg a permis le versement de près de 100’000 francs à des associations d’entraide ayant leur siège dans le Jura », rappelle le comité. L’épreuve de course à pied, créée sous l’impulsion de Caritas Jura, était au départ censée connaître une seule et unique édition. Elle a finalement connu quelques milliers de foulées durant 15 années. /comm-jpi