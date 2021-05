Retour réussi pour Arben Pjetraj

Arben Pjetraj continue de briller sur la scène européenne. Le karatéka jurassien a terminé troisième lors de l’Eurocup 2021 qui se déroulait à Zell am See en Autriche samedi. Le jeune homme concourait dans la catégorie M21 -75 kg. Il s’agissait de sa première compétition après plus de 14 mois de pause en raison du coronavirus.

Arben Pjetraj s’est également qualifié la semaine dernière pour le championnat d’Europe de karaté junior qui se tiendra en août à Tenero en Finlande. C’est la troisième fois que le Jurassien prendra part à ce tournoi. /lge