Le Pangolin Malin a consacré Jérémy Hunt et Romane Gauthier

Le Pangolin Malin a attiré le soleil… et les coureurs samedi du côté de Crémines. Cette épreuve de course à pied de 24 kms, qui affichait un dénivelé positif de 1'300 m, a réuni au départ un peu moins de 250 coureurs. Et au final, les plus rapides ont été Jérémy Hunt chez les hommes et Romane Gauthier chez les femmes. L’Ajoulot a signé un chrono d’1h51’33’’. Il a devancé les deux athlètes du Jura bernois Demian Schädler et Michaël Morand, arrivés simultanément, de 3’. Côté féminin, la lauréate neuchâteloise s’est imposée avec un temps de 2h25’53’’. C’est 5’25’’ et 5’32’’ de plus que la Vaudoise Judith Notter et la Jurassienne Klasina Brunott. L’intégralité des résultats est par ailleurs disponible via ce lien. /ygo