Nouveau record jurassien du 100 m

Sylvain Chuard s’adjuge le record jurassien du 100 m. L’athlète vaudois de la FSG Bassecourt a couru la ligne droite en 10’’57 vendredi lors des championnats de Suisse d’athlétisme. À Langenthal, il a signé cette performance lors des demi-finales. Sylvain Chuard a pris le 2e rang de sa série mais a dû renoncer à la finale en raison d’une blessure, selon le Quotidien Jurassien.

Avec ce chrono, il efface des tabelles la marque de Nathan Gyger. L’athlète de la FSG Alle détenait le record jurassien du 100 m en 10’’69 depuis près d’un an et une course disputée à Bulle. /msc