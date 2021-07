Les favoris répondent présents à La Neuveville

Les ténors annoncent la couleur. Carole Perrot et Ricardo Seños ont remporté le 20e triathlon de La Neuveville. Cette première manche d’un Championnat jurassien raccourci en raison de la pandémie de coronavirus s’est tenue dimanche sous la forme d’un contre-la-montre. Carole Perrot a mis 1h14’22’’ pour parcourir les 300 m de natation dans le Lac de Bienne, puis les 15 km de VTT et 7,5 km de course à pied dans le Vignoble et les forêts neuvevilloises. La citoyenne de Prêles partage le podium avec la Neuchâteloise Sylésia Wälle (+7’21’’) et Tamara Larizza (+9’57’’) de Lyss.



Côté masculin, Ricardo Seños a signé un chrono de 1h07’54’’. Le Loclois a devancé le Chaux-de-Fonnier Elio Schneider (+1’35’’) et Lionel Cavalier (+3’33’’) de Saignelégier. Près de 110 concurrents ont pris le départ. /emu