Les 4 Foulées renoncent

Vous ne pourrez pas parfaire votre forme estivale sur les 4 Foulées. La 28e édition de l’épreuve de course à pied est rayée du calendrier. Les organisateurs l’ont annoncé mardi soir. Le comité évoque les mesures encore en vigueur en lien avec la crise sanitaire. Ces mesures complexifient « la restauration, les inscriptions sur place et le ravitaillement ». Elles rendent même impossible la mise à disposition des vestiaires et douches. Les 4 Foulées devaient se tenir sur les quatre mercredis du 18 août au 8 septembre. Les organisateurs donnent déjà rendez-vous à la prochaine édition. Elle est fixée du 24 août au 14 septembre de l’an prochain. /comm-msc