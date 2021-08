JuraDéfi ne voulait pas d’une deuxième année blanche

« Une année blanche ça peut aller, deux ça devient compliqué ». Il n’était pas question pour JuraDéfi et son responsable technique Raphaël Dubail de ne rien proposer aux sportifs de la région cette année. Après l’annulation l’an dernier de la course en relais par équipe en raison de la pandémie, le comité a opté cette année pour une édition Covid-compatible où le sportif prendra le pas sur le festif. Sur un format de deux semaines du 14 au 28 août, les participants qui se chronométreront individuellement via une application pourront opter pour des parcours de VTT, roller, vélo de route et course à pied qui seront dévoilés la veille de l’ouverture de la course ce vendredi.