Le 31e Granitman pour Alexis Lhérieau et Romane Gauthier

Le canton de Neuchâtel à l’honneur lors du 31e Granitman. Alexis Lhérieau de Cormondrèche a remporté samedi le Triathlon d’Asuel qui fait office de 3e manche du championnat jurassien. Il a parcouru les 500 m de natation, 20 km de cyclisme et 5,5 km de course à pied en 57’. Le podium est complété par deux autres Neuchâtelois, Elio Schneider à 3’03’’ et Ricardo Sênos à 4’38’’ du vainqueur.

Chez les femmes, la Chaux-de-Fonnière Romane Gauthier l’a emporté en 1h11’25’’. Ses deux poursuivantes, les Bernoises Léonie Buri et Nina Aebi ont terminé avec 4’30’’ et 7’01’’ de retard. Toutes compétitions confondues, un peu plus de 100 athlètes ont pris le départ de ce 31e Granitman. Les résultats complets sont à retrouver ici. /tri