Une nouvelle course à pied voit le jour dans la région

Les amateurs de course à pied pourront se défier sur un nouveau parcours. Le Groupe Sportif Franches-Montagnes a annoncé dimanche la mise en place d’une nouvelle course : La Verticale des Franches. La 1re édition se déroulera le dimanche 21 novembre à 9h30. Le tracé partira de l’usine électrique de la Goule pour finir 530 m de dénivelé plus haut aux abords de la Clinique du Noirmont. Les inscriptions se font uniquement en ligne sur le site internet du Groupe Sportif Franches-Montagnes. Un maximum de 200 participants est admis. /comm-tri