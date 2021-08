Des stars pour coacher la relève à la Blancherie

Quelques athlètes en herbe de la région ont reçu des étoiles plein les yeux. Une septantaine d’enfants ont participé mardi au traditionnel entraînement avec des stars qui prendront part au meeting d’Athletissima jeudi à Lausanne. Arrivés en hélicoptère, la hurdleuse ukrainienne Hanna Ryzhykova et le spécialiste du demi-fond australien Peter Boll était à la Blancherie à Delémont pour animer des ateliers en compagnie des athlètes phares de la région, la sprinteuse Rachel Pellaud et le lanceur de poids Jephté Vogel. Mais c’est bien Lea Sprunger, qui court en cette fin de saison ses derniers tours de piste sur 400 m haies, qui était la plus attendue. La Vaudoise, ancienne heptathlonienne, a prodigué ses conseils au saut en hauteur. /emu