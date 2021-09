Virginie Siegenthaler couronnée aux 100km de Bienne

Une Biennoise titrée sur ses terres. Virginie Siegenthaler s’est adjugée la victoire à l’occasion de la 62e édition des 100 kilomètres de Bienne samedi à l’aube. La native de la cité seelandaise s’est imposée en 8h15’40’’ au terme d’une course à suspense. Après avoir pris la troisième place en 2019, la spécialiste de course à pied a pu compter sur sa régularité et son calme pour empocher son premier succès sur l’épreuve.