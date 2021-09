Une Taignonne s’impose à Villeret

Odile Spycher a su tirer son épingle du jeu. La Taignonne a profité de l’absence de Laurence Yerly (11 fois tenante du titre) pour s’imposer sur la course pédestre Villeret-Chasseral-Villeret samedi. Elle a bouclé le parcours de 26 km avec 1’000m de dénivelé positif en 2h00’43’’. L'habitante de Saignelégier a devancé la Chaux-de-Fonnière Romane Gauthier de plus de 12’ et Lara Droz originaire de Courtelary de près de 20’.







Record battu chez les hommes

Chez les hommes, le Gruérien Remi Bonnet a battu le record de ce tracé. Il a terminé le parcours en 1h40’50’’. Il a été plus rapide que le Bernois Tefera Mekonen de plus de 9’ et que le Neuchâtelois Christophe Verniers de près de 20’.

Plus de 300 coureurs se sont élancés sur ce tracé samedi. Les organisateurs tirent un bilan très positif de cet évènement. Tous les résultats sont à retrouver ici. /lge