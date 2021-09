Deux Jurassiens sur le podium du Domoniak

Victoire taignonne sur le Domoniak. Le Noirmonier Florent Veya s’est montré le plus rapide sur le parcours Hadès qui faisait office de dernière manche du championnat jurassien de triathlon samedi à Delémont. Il a avalé les 400 m de natation, 12,7 km de VTT et 6 km de course à pied en 1h’19’46’’. Il a devancé de 32’’ le Bernois Othmar Brügger et de 2’16’’ l’Ajoulot Quentin Christe. Florent Veya finit 3e du classement général. Le Neuchâtelois Ricardo Seños était déjà assuré du titre devant Lionel Cavalier de Sutz.

Podium et titre pour Carole Perrot





Côté féminin, Carole Perrot a conservé son titre de championne jurassienne grâce à sa 2e place. Avec un chrono d’1h’23’43’’, l’athlète de Prêles a accusé un retard d’1’06’’ sur l’ancienne professionnelle bernoise Sibylle Matter Brügger. La Chaux-de Fonnière Natacha Erard complète le podium de cette dernière manche du championnat jurassien à près d’un quart d’heure. Au classement général, Carole Perrot devance Natacha Erard et la Tramelote Simea Geiser.