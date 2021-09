Jérémy Hunt et Marine Groccia gagnent le der’ du BCJ Challenge

Jérémy Hunt et Marine Groccia voient double sur le BCJ Challenge. Ils ont tous les deux remporté un deuxième succès sur cette épreuve de course à pied en enlevant la 4e et dernière manche dimanche à Boécourt. L’Ajoulot a parcouru les 7,4 km du parcours en 24’27’’. Le Vadais Samuel Afewerki (+1’04’’) et Mattéo Monnerat (+3’40’’) de Corban complètent le podium.

Marine Groccia a confirmé qu’elle était aussi à l’aise dans une autre discipline que le VTT en l’emportant en 33’18’’ devant Christelle Riat (+47’’) de Glovelier et Mégane Choffat (+1’15’’) de Alle.

Le classement général de cette édition 2021 du BCJ Challenge revient au Taignon Stève Jodry et à Christelle Riat. Tous les résultats ici. /emu