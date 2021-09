Maintien acquis pour la FSG Alle et la FSG Bassecourt

Les clubs jurassiens d’athlétisme obtiennent leur maintien en Ligue C. La FSG Alle et la FSG Bassecourt ont participé aux championnats de Suisse d’interclubs à Ibach samedi. Les hommes de la formation ajoulote ont pris la 2e place du concours, derrière Thoune et devant Cortaillod. De son côté, la phalange masculine de la FSG Bassecourt a fini 6e. L’équipe féminine du club vadais s’est classé au même rang également en Ligue C. Les résultats complets de ces championnats dans le canton de Schwytz sont en lien ici. /tri