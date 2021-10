Le Jura a couronné ses champions aux multiples talents

Le rideau est tombé sur la saison sur piste d’athlétisme samedi à Alle. Rémi Gerber est devenu champion jurassien de concours multiples. Il a battu son record personnel avec 3'634 points lors de pentathlon qui a mêlé 100 m, 1'000 m, saut en hauteur et en longueur et lancer du poids. Le sociétaire de la FSG Alle a devancé Mathieu Chèvre (-116) de la FSG Bassecourt et son coéquipier de club Sébastien Witschi (-219). La compétition a réuni huit athlètes.

Côté féminin, seules trois sportives de la FSG Bassecourt étaient en lice. Julie Lachat a battu son record personnel avec 2'813 points pour prendre le meilleur sur Elodie Chèvre (-394), qui a aussi réalisé sa meilleure marque, et Aurore Frémont (-898). Plus de 120 participants se sont alignés aux Prés Domont. /emu