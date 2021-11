Léa Sprunger surmonte les échecs comme les haies

« Comment faire fructifier les échecs ? » C’est le thème de la conférence donnée jeudi soir à Delémont par Léa Sprunger. L’athlète vaudoise de 31 ans, double championne d’Europe sur 400m haies et 400m, était l’invitée du premier « RDV Eco » organisé par la Promotion économique jurassienne. Léa Sprunger, qui a arrêté sa carrière sportive il y a deux mois, est revenue sur ses échecs les plus importants et la façon dont elle les a surmontés devant un public d’entrepreneurs jurassiens : « Le plus difficile aura été en 2017 où je fais 5e des Championnats d’Europe en salle alors que j’étais favorite et en tête après 300m », explique Léa Sprunger.