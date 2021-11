La Course d’orientation de la St-Martin, une tradition bien vivante

Brûler des colories avant le festin. La Course d’orientation de la St-Martin s’est tenue samedi à Asuel. La tradition est toujours bien vivante à l’occasion de cette 52e édition, puisque près de 180 participants se sont élancés sur les différents parcours avec des départs libres en raison du Covid-19. Les plus aguerris ont eu droit à un tracé de 7,6 km autour du village ajoulot, parfois dans des conditions météorologiques humides et frileuses. Alors que la région ne compte aucun club de course d’orientation, ce rendez-vous est attendu avec impatience par certains sportifs. C’est le cas pour Pierre-André Crausaz, qui est devenu un habitué de la manifestation : « Il y a une ambiance de St-Martin, c’est très particulier. Je fais de la course à pied et c’est carrément une autre discipline, souvent je me trompe car je vais trop vite », explique le citoyen de Porrentruy.