Une inédite Verticale des Franches

La soif de courir est plus forte que le coronavirus au sein du Groupe Sportif Franches-Montagnes. Deux de ses membres lancent une nouvelle épreuve de course à pied ce dimanche dans la région. Patrick Jeanbourquin et Alexis Montagnat-Rentier proposent La Verticale des Franches. Il s’agit d’un tracé de 4 km pour 530 m de dénivelé positif. Les coureurs s’élanceront de La Goule pour rejoindre Le Noirmont sur un parcours composé principalement de sentiers. L’annulation de l’épreuve principale de la Course des Franches cet été a motivé le duo. « On a été déçu et on s’est dit pourquoi pas se lancer un défi », raconte Patrick Jeanbourquin.





Un format inédit

Les deux coordinateurs de cette épreuve ne devraient pas en rester là. Les idées fusent pour le futur à tel point que La Verticale des Franches reviendra l’an prochain. « On verra les retours, mais à 99% on va se lancer » dans une 2e édition explique le Franc-Montagnard. Quant au format, le binôme a voulu innover car, « un peu comme dans la mode, il faut toujours être à la page », lance Patrick Jeanbourquin qui précise que « la tendance du moment est aux trails et courses de côte ». Et si ce parcours en montée de A à Z peut faire peur, l’organisateur se veut rassurant : « Il faut gérer sa course et ne pas partir trop vite. On a le temps de contempler le paysage mais ce sera avec la langue sortie ». /msc