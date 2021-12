Aucun top 10 de Quentin Juillard en Allemagne

Trois manches de Coupe d’Europe de bobsleigh et pas de top 10 à la clé pour Quentin Juillard et ses coéquipiers. Sur la piste de Winterberg en Allemagne, le pousseur ajoulot et le pilote Yann Moulinier ont terminé vendredi au 11e rang de l’épreuve de bob à deux. Ils ont fini à 1’’02 des vainqueurs, les Allemands Maximilian Illmann et Philipp Wobeto.





La disette à quatre

Les épreuves de bob à quatre ont eu lieu ce week-end. Quentin Juillard a pris le départ aux côtés de Yann Moulinier, Julien Matthys et Mathieu Hersperger. Lors de la session de samedi, la course a été annulée en raison du brouillard, a indiqué au terme du week-end le pousseur jurassien à RFJ. Et puis ce dimanche, le quatuor suisse « a craché lors de la première manche malgré un très bon départ », explique l’Ajoulot. /nmy