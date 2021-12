Pas de podium pour Quentin Juillard

Pas de médaille pour Quentin Juillard et Yann Moulinier. Le pousseur ajoulot et le pilote chaux-de-fonnier ont terminé au 5e rang des championnats de Suisse de bob à deux vendredi. Sur la piste grisonne de St-Moritz, l’équipage n’a pas réussi à tenir la distance face aux meilleurs. Après avoir concédé 0’’61 lors de la première manche, le duo a finalement fini à plus d’une seconde des vainqueurs, Michael Kuonen et Marco Tanner. Le pilote valaisan du Bobclub St-Moritz conserve ainsi son titre.

En raison des épreuves de Coupe du monde qui se déroulent actuellement en Lettonie, seuls les athlètes de Coupe d'Europe et de jeunes espoirs ont disputé cette course. /gjo-emu