Pas de top 10 pour Quentin Juillard à Innsbruck

Quentin Juillard quitte Innsbruck sans top 10. Le pousseur ajoulot a terminé 24e de la manche de bob à deux avec le pilote chaux-de-fonnier Yann Moulinier jeudi en Coupe d’Europe de bobsleigh. Ils ne se sont pas qualifiés pour la 2e manche. Le lendemain, le duo a terminé 11e en bob à quatre, avec Julien Matthys et Mathieu Hersperger. Le quatuor a terminé à 0’’93 des vainqueurs les Allemands Jonas Jannusch, Felix Dahms, Benedikt Hertel et Christian Roeder. Les quatre Helvètes ont réalisé un moins bon résultat samedi lors de la 2e épreuve du week-end en bob à quatre. Ils ont pris la 14e place à 1’’64 des 1ers, les Italiens Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Alex Verginer et Eric Fantazzini. /tri