La folle quinzaine de Quentin Juillard

Quentin Juillard s’apprête à vivre une quinzaine chargée. Le pousseur ajoulot participe cette fin de semaine aux championnats d'Europe juniors de bobsleigh à Winterberg (vendredi et samedi) en Allemagne avec l'équipe de Suisse, avant d’enchaîner la semaine prochaine avec les mondiaux juniors à Innsbruck en Autriche. Le Jurassien de 25 ans s'alignera dans les épreuves de bob à 4 après s'être déjà frotté au niveau international depuis l'automne en Coupe d'Europe avec le pilote chaux-de-fonnier Yann Moulinier. « Je suis déjà très content de faire partie de cette équipe. On a un pilote zougois, Timo Rohner, qui est très fort. On a une très bonne équipe », souffle l’Ajoulot qui a dû se familiariser avec ses nouveaux coéquipiers. « On doit un peu se synchroniser au niveau de l’entrée dans le bob, être en symbiose pour avoir un bon départ. On a mis ça en place dans le garage en faisant des simulations avec le bob afin de rentrer le plus vite possible », raconte Quentin Juillard qui s’est aussi entretenu pendant les fêtes pour aborder ces deux échéances en pleine forme.