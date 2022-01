Pas de médaille pour Quentin Juillard

Quentin Juillard et son équipage n’ont pas pu glisser avec les meilleurs en Autriche. Le pousseur ajoulot, associé au pilote Timo Rohner ainsi qu’à Luca Rolli et Mathieu Hersperger, a fini 6e des Championnats du monde juniors de bob à 4 dimanche à Innsbruck. Les Suisses ont accusé 80 centièmes de retard sur les vainqueurs lettons et échoué à 68 centièmes du podium. Ils n'ont donc pas fait autant bien qu'il y a une semaine aux Européens en Allemagne lors desquels ils avaient glané la médaille d'argent. Huit équipes ont été classées au terme de cette épreuve. /emu