Championnat jurassien de triathlon pas menacé

Tramelan, Boncourt et La Neuveville, autant de manche du championnat jurassien de triathlon qui n’auront pas lieu cette année. De quoi s’interroger sur l’organisation du championnat jurassien en 2022 et sur l’avenir de la compétition.

En effet, en décembre, l’association du triathlon de Tramelan a été dissoute et la manche n’aura plus lieu. Viennent se rajouter les annulations des étapes de Boncourt et de La Neuveville qui ont communiqué ces derniers jours. Dans les trois cas, le problème reste surtout les ressources humaines et financières insuffisantes.

A La Neuveville, plusieurs démissions du comité n’ont pas pu être compensées alors que l’organisateur de l’étape de Boncourt cherche activement une nouvelle association qui puisse s’occuper de la manifestation. Mais ces annulations en cascade ne devraient pas mettre en péril l’organisation du championnat pour cette année.