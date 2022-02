Villeret-Chasseral-Villeret retrouve la normalité

La pandémie et les mesures sanitaires avaient compliqué la tenue de la course à pied Villeret-Chasseral-Villeret en 2021. Ce ne sera pas le cas cette année. Le comité d’organisation annonce dimanche la tenue de la 22e édition dans sa forme classique. La manifestation pédestre se tiendra le 3 septembre prochain. Les personnes qui souhaitent s’entraîner avant le jour-J peuvent le faire puisque le tracé est balisé de manière permanente. Cela permet de se frotter au parcours dès le printemps, soulignent les organisateurs. Et pour attirer les enfants, la VCV a raccourci et facilité le tracé. Le dénivelé du parcours pour les coureurs en herbe, inauguré l’an dernier, a notamment été abaissé. Détails sur le site de la course pédestre. /comm-nmy