Odile Spycher et Grégoire Saucy distingués

Encore de l’athlétisme et du tir chez les espoirs

Le jury est resté dans le domaine de l’athlétisme au moment d’attribuer la distinction de meilleur espoir masculin de l’année. C’est Jephté Vogel, de Courchavon, qui a remporté le titre pour 2021. L’athlète de 19 ans a terminé 3e du concours du lancer du poids lors du Championnat du monde junior d’athlétisme. Il a aussi remporté le titre national au lancer du poids et au lancer du disque lors du Championnat de Suisse des moins de 20 ans. Le titre d’espoir féminin de l’année est revenu à une tireuse. Audrey Gogniat, 19 ans, du Noirmont, a été distinguée après sa 36e place à la carabine à air comprimé aux 10 mètres lors du Championnat du monde junior de tir et après sa 10e place avec l’équipe de Suisse toujours lors de ces joutes mondiales.





Qui d’autre que le HC Ajoie ?

Après son titre de Swiss League et sa promotion en National League de hockey sur glace, le titre d’équipe de l’année ne pouvait pas échapper au HC Ajoie. Le club jurassien a vécu une des plus belles saisons de son histoire. Deux autres prix ont été attribués jeudi soir à Delémont. Le prix du jury est revenu à Leonardo Portaleoni, l’infatigable entraineur qui œuvre au Volleyball Franches-Montagnes depuis plus de dix ans. Celui qui a porté le centre de formation taignon a ensuite pris les rênes de l’équipe en Ligue A. Enfin, une autre passionnée a encore été récompensée. Marie-Claude Fähndrich, monitrice de la Fémina Vicques en athlétisme depuis plus de 40 ans, a obtenu le Prix de la République et Canton du Jura. /mle