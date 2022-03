De jeunes danseuses jurassiennes s’illustrent en compétition à Berne

La « Swiss Jazzdance Competition » s’est déroulée ce samedi à Berne et les jeunes élèves de l’Atelier de danse Joëlle Prince n’ont pas manqué l’occasion de se montrer. Au total, plus de 150 personnes ont pris part à ce concours dans plusieurs catégories. Huit talentueuses danseuses de l’ATJP se sont produites devant un jury de cinq professionnels du monde de la danse. Elles ont notamment décroché le 1er prix dans la catégorie « Solo Kids » et aussi une 3e place en duo. /nmy