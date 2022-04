Le Défi Boldair voit toujours plus grand

Après une deuxième édition qui a attiré plus de 2'000 participants, la troisième levée du Défi Boldair voir encore plus grand. Grâce au soutien de cinq clubs sportifs de la région qui se sont alliés à la manifestation, les organisateurs élargissent l’épreuve à l’ensemble du territoire jurassien. Le GS Ajoie, le CC Moutier, le GS Franches-Montagnes, le GS Tabeillon et le GS Asuel vont profiter de leur connaissance du terrain pour proposer des sentiers inédits.





Une partie des bénéfices reversée aux clubs

Le concept reste inchangé et offre toujours des sorties originales à parcourir à pied ou à vélo tout en étant récompensé de ses efforts par des gains dans les commerces de la région. « Cette année, une partie du bénéfice sera également distribuée aux clubs partenaires de l’édition », annoncent les organisateurs pour soutenir des organisations qui n'ont guère eu l’occasion d’organiser des manifestations publiques ces deux dernières années. Les parcours seront ouverts à compter de ce samedi 9 avril. /comm-jpi