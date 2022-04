La compétition reprend pour Judo Jura

Judo Jura a goûté à nouveau au championnat, après plus de deux ans d'interruption à cause du Covid. L’équipe masculine s’est mesurée à Bâle et Genève ce week-end à domicile, en double confrontation. Les Jurassiens se sont imposés deux fois 10-0 contre Bâle, mais se sont inclinés deux fois 8-2 contre Genève, selon un communiqué transmis lundi. Judo Jura se place provisoirement à la 3e place du classement de Ligue B, alors qu'une rencontre retardée de la première journée doit encore se disputer le week-end prochain.

Du côté des dames, Judo Jura était en lice en 1re ligue, la deuxième division féminine du pays. L’équipe s'est rendue à Liestal pour y affronter Beider Basel, en confrontation simple, ainsi que les favorites du championnat du JC Stade-Lausanne, lors d'une double confrontation. Les Jurassiennes ont battu les Bâloises 8-2 et rentrent avec deux nouveaux points au compteur. Elles n'ont en revanche pas fait le poids face aux Vaudoises, avec deux défaites 10-0. /comm-emu