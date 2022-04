La gymnastique jurassienne se cherche toujours un chef de file

L’Association cantonale jurassienne de gymnastique est toujours à la recherche de la perle rare. Cela fait maintenant plus d’une année et la démission de Jean-Claude Salomon qu’elle vit sans président. Et cette situation pourrait perdurer puisque personne n’a fait acte de candidature en vue de la prochaine assemblée générale du 18 juin, malgré le fait qu’une trentaine de personnes ont été approchées.

Ce sont actuellement les neuf membres du comité, qui gèrent déjà leur dicastère respectif, qui assurent le fonctionnement de l’entité qui recense 3'500 membres répartis au sein de 35 sociétés. Et si l’avenir de l’ACJG n’est pas remis en question pour le moment, le risque d’essoufflement est réel : « On est affairé à nos différents dossiers et on voit qu’on a du mal à anticiper les différents chantiers. Typiquement, nous organisons la fête cantonale qui a lieu tous les 6 ans et qui se tient l’année prochaine et nous aurions dû entamer ce chantier fin 2021, mais on ne s’y est mis qu’en mars, donc un président qui aurait ce genre de vue d’ensemble nous manque à l’heure actuelle », explique le responsable administratif de l’association, Vincent Schaffter.