Une nouvelle reine jurassienne aux agrès

Les agrès jurassiens ont une nouvelle championne. Chloé Wermeille a remporté le championnat jurassien aux agrès en C7, la catégorie reine. La compétition s’est tenue samedi et dimanche dans la salle de la Blancherie à Delémont. Chloé Wermeille s’est imposée avec 37,15 points devant Cléa Chételat (36,05) et Camille Chaignat (35,95). Les trois gymnastes sont membres de la Fémina-Sport Glovelier qui réalise donc le triplé en C7. La nouvelle championne ne s’avait pas à quoi s’attendre avant le début du tournoi qui n'avait plus eu lieu depuis trois ans à cause de la pandémie de coronavirus. Chloé Wermeille savoure d’autant plus :