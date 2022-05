Jérémy Hunt donne le rythme du BCJ Challenge

Odile Spycher a remporté encore plus nettement l’épreuve féminine de cette course à pied. Avec son temps de 34’31’’, la Franc-Montagnarde a relégué les Vadaises Vanessa Aellig à 2’49’’ et Léna Beyeler à 3’49’’.

Cette 1re des quatre étapes du BCJ Challenge a rassemblé 212 coureurs. La 2e manche se tiendra mercredi prochain aux Genevez. /msc