La Fête jurassienne de lutte tient son tout premier champion

Les bras noueux s’en sont donné à cœur joie lors de la toute première Fête jurassienne de lutte. Josias Wittwer a remporté le tournoi régional organisé par l’Association jurassienne de lutte suisse. Le Bernois s’est imposé en passe finale face au Tramelot Alex Schär. L’événement a réuni 122 participants (dont 33 actifs) ce samedi à Courfaivre et a attiré, selon les organisateurs, 1'500 personnes sur l’ensemble de la journée. Du côté des cinq régionaux en lice dans la catégorie des actifs, Damien Maître a terminé meilleur Jurassien avec une 12e place.





La joie de lutter à domicile

Le combattant de Monfaucon, Aymeric Amstutz, a pris le 15e rang. « Ça fait plaisir, il fait beau, il y a du monde. Quand on sait qu’il y a des gens qu’on connaît qui viennent nous voir c’est plus motivant », explique le souriant Taignon. Aymeric Amstutz a savouré ses combats dans la sciure jurassienne face à de solides adversaires venus du Jura bernois, de Suisse alémanique et de la région lémanique. Cette première fête jurassienne de lutte est aussi un excellent moyen de faire connaître ce sport encore méconnu dans la région. « On est assez peu de lutteurs jurassiens pour l’instant. Si on était plus, ça nous aiderait lors des entraînements », relève le bras noueux franc-montagnard.