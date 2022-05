Odile Spycher et Jérémy Hunt couronnés sur le BCJ Challenge

Les favoris ont répondu présent jusqu’au bout sur le BCJ Challenge. Odile Spycher et Jérémy Hunt ont empoché la 6e édition de cette épreuve de course à pied disputée sur quatre manches. La Franc-Montagnarde et l’Ajoulot n’ont laissé que des miettes à leurs adversaires en remportant toutes les étapes.





Une lutte chez les hommes

Jérémy Hunt a dû davantage batailler ce mercredi pour conserver son invincibilité. Le coureur de Fontenais a bouclé les 7,9 km et 230 m de dénivelé de la Grande Finale à Develier en 26’46’’. Il a précédé les Vadais Léandre Monnerat et Laurent Eisen de 21’’ et 25’’.





Un cavalier seul chez les dames

Odile Spycher a triomphé avec plus de marge. Avec son chrono de 30’25’’ (14e temps du scratch), la citoyenne de Saignelégier a franchi la ligne d’arrivée 1’07’’ avant la Vadaise Morgane Crausaz. Une 2e Vadaise est montée sur le podium avec la 3e place de Léna Beyeler à 2’41’’.

Cette Grande Finale a réuni plus de 230 coureurs. /msc