Nicole Berner et Matthias Schmidig couronnés dans la nuit biennoise

Une Seelandaise et un Schwytzois l’emportent sur les 100 kilomètres de Bienne. Nicole Berner et Matthias Schmidig ont tiré leur épingle du jeu sur le parcours seelandais de course à pied. L’athlète de Monsmier s’est imposée en 9h23. Elle a levé les bras au ciel tôt samedi matin à la Tissot Arena, devançant de 20' la St-Galloise Janine Frei et de 25' la Soleuroise Bettina Grünig. Nicole Berner a été submergée par l’émotion à l’arrivée, lâchant quelques larmes. « C’est un rêve qui se réalise pour moi », a-t-elle déclaré. La Seelandaise de 49 ans avait déjà pris place sur le podium de la course biennoise, mais jamais sur la première marche. En tête sur le début du parcours, la Vaudoise Claudia Bernasconi a abandonné. Quant à la tenante du titre, la native de Bienne Virginie Siegenthaler, elle n’a finalement pas pris le départ de la course en raison d’une blessure.